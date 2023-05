Conheça os onzes do Sporting - Benfica

Sporting e Benfica defrontam-se, este domingo, em Alvalade, em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados Jovane Cabral e St. Juste, bem como o castigado Adán. Do lado dos encarnados, Draxler, com problemas físicos, não entra nas opções de Roger Schmidt.

Onze do Sporting: Franco Israel; Diomande, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Edwards, Trincão e Pote

Suplentes: Diego Calai, Matheus Reis, Neto, Fatawu, Bellerin, Paulinho, Arthur, Chermiti e Essugo

Onze do Benfica: Vlachodimos; Aursnes, António Silva, Otamendi e Grimaldo; João Neves e Chiquinho; David Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Bah, Gonçalo Guedes, Ristic, Musa, Florentino e Morato

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga). O VAR será Hugo Miguel. Em caso de triunfo, os encarnados sagram-se campeões nacionais.