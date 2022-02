O onze do Benfica para o jogo com o Tondela

O Benfica defronta, esta segunda-feira, o Tondela, no Estádio João Cardoso, em jogo da 21.ª jornada da Liga. André Almeida, Meité e Diogo Gonçalves cedem os lugares a Lázaro, Rafa e Darwin. Nos beirões, saem Sagnan, Rafael Barbosa e Pedro Augusto para as entradas de Ricardo Alves, João Pedro e Boselli.

Para este encontro, Pako Ayestarán não pode contar com os lesionados Jota e Muratore, os castigados Rafael Barbosa, Modibo, Sagan e Pedro Augusto, bem como Tiago Dantas, cedido pelo Benfica. Do lado dos encarnados, João Mário, que testou positivo para a covid-19, Yaremchuk, Seferovic, Gilberto, Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo, com problemas físicos, não entram nas opções de Nélson Veríssimo.

Onze do Tondela: Trigueira; Tiago Almeida, Eduardo Quaresma, Ricardo Alves, Neto Borges; Undabarrena, João Pedro; Avilés, Boselli, Salvador Agra; Daniel dos Anjos

Suplentes: Niasse, Manu Hernando, Bebeto, Khacef, Marcelo Alves, D'Almeida, Arcanjo, Dadashov e Lacava

Onze do Benfica: Vlachodimos, Lázaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Paulo Bernardo e Everton; Gonçalo Ramos e Darwin

Suplentes: Helton, Diogo Gonçalves, Gil Dias, André Almeida, Morato, Meïté, Radonjić, Taarabt e Henrique Araújo

O pontapé de saída está marcado para as 19.30 horas e a arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga). O VAR será António Nobre (Leiria).