O onze do Benfica para o jogo com o Trofense

O Benfica defronta, este sábado, na Trofa, o Trofense para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Em relação ao jogo com o Portimonense, só Gilberto e Vertonghen se mantêm no onze.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados Rafa e Seferovic. Do lado da equipa da Liga 2, Rui Duarte pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Trofense: Rodrigo, Lionn, João Paulo, João Faria, Caio, Tiago André, Vasco Rocha, Matheus, Bruno Almeida, Diedhiou e Pachu

Suplentes: Rafael, Simão Martins, Keffel, Rodrigo F. Elias, Bruno Moreira e Andrezinho

Onze do Benfica: Helton Leite, André Almeida, Vertonghen, Morato, Gilberto, Meïte, Taarabt, Gil Dias, Pizzi, Everton e Gonçalo Ramos

Suplentes: Svilar, Lazaro, Ferro, João Mário, Radonjić, Weigl, Yaremchuk

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria).