O onze do Benfica para o jogo com o V. Guimarães

A equipa encarnada recebe, esta terça-feira, o Vitória de Guimarães na 32.ª jornada da Liga. Vinícius é a novidade no onze do Benfica. Já Ivo Vieira repete o onze da derrota com o Gil Vicente.

Para este encontro, Nélson Veríssimo não poderá contar com os lesionados Taarabt e Grimaldo. Do lado dos vimaranenses, os lesionados Joseph, João Carlos Teixeira e Mascarenhas não entram nas contas de Ivo Vieira.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben, Jardel, Nuno Tavares, Weigl, Gabriel, Pizzi, Cervi, Chiquinho e Vinícius.

Onze do Vitória de Guimarães: Douglas; Sacko, Venâncio, Suliman, Florent Hanin; Mikel Agu, André André, Poha; Edwards, John, Bruno Duarte

O pontapé de saída está marcado para as 21.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Luís Godinho (Évora).

Caso o Benfica não vença esta terça-feira, o F. C. Porto conquista o 29.º título nacional.