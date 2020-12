O onze do Benfica para o jogo com o Vilafranquense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:23 Facebook

Os encarnados recebem, este domingo, o Vilafranquense na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Em relação ao último jogo, João Ferreira, Vertonghen, Weigl, Taarabt, Everton Cebolinha, Waldschmidt e Darwin dão lugar a Gilberto, Otamendi, Gabriel, Pizzi, Rafa, Gonçalo Ramos e Seferovic.

Para este duelo, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados Grimaldo e André Almeida. Do lado da equipa de Vila Franca de Xira, André Ceitil e Gabriel Honório, com problemas físicos, não entram nas opções de João Tralhão.

Onze do Benfica: Helton, Gilberto, Otamendi, Jardel, Nuno Tavares, Gabriel, Pizzi, Pedrinho, Rafa, Gonçalo Ramos e Seferovic

Onze do Vilafranquense: Tiago Martins; Marcos Vinícius, Diogo Coelho, Sparagna, Vítor Bruno; Jefferson, Diogo Izata; Kady, Rúben Gonçalves, Varela; Rodrigo Rodrigues

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de André Narciso (Setúbal).