O onze do Benfica para o jogo com o Vizela

O Benfica defronta, este domingo, no Minho, o Vizela, em jogo a contar para a nona jornada da Liga. Em relação ao jogo com o Bayern, Jorge Jesus fez apenas uma alteração, com Diogo Gonçalves a render André Almeida.

Para este encontro, o Álvaro Pacheco não pode contar com os lesionados Pedro Silva e Zohi, bem como o castigado Koffi Kouao.

Do lado dos encarnados, André Almeida, Seferovic, Rodrigo Pinho, Lázaro, Gedson e Gil Dias, com problemas físicos, não entram nas opções de Jorge Jesus.

Onze do Vizela: Charles, Igor Julião, Ivanildo Fernandes, Aidara, Kiki, Claudemir, Marcos Paulo, Mendez, Nuno Moreira, Samu e Schettine

Suplentes: Ivo, Bruno Wilson, Guzzo, Kiko, Zag, Richard Ofori, Alvarado, Tomás Silva e Francis Cann

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo, Rafa, Darwin e Yaremchuk

Suplentes: Helton, Gilberto, Morato, Meïte, Taarabt, Pizzi, Everton, Nemanja e Gonçalo Ramos

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas . A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora) e o VAR será Luís Ferreira (Braga).