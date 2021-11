O onze do Benfica para o jogo no Jamor. Belenenses SAD vai a jogo com nove jogadores

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica defronta, este sábado, no Estádio do Jamor, o Belenenses SAD em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. A equipa da casa tem um surto de covid-19 no plantel - há 17 infetados entre jogadores e elementos do staff - e vai alinhar com nove jogadores, dois deles guarda-redes: João Monteiro e Álvaro Ramalho

Para este encontro, o treinador Filipe Cândido, que também está infetado, também não pode contar com o castigado Cafú Phete, bem como os lesionados Afonso Sousa, Luiz Felipe, Sandro, Chico Teixeira e Rafael Camacho. Do lado dos encarnados, Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Radonjic e Diogo Gonçalves, com problemas físicos, não entram nas opções de Jorge Jesus.

Onze do Belenenses SAD: João Monteiro, Álvaro Ramalho, Diogo Calila, Rafa, Henrique Pires, Boni Trova, André Lopes, António Montez e Kau

Suplentes: Não há

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Otamendi e Vertonghen; Lazaro, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Darwin e Seferovic

Suplentes: Helton, Gilberto, Gil Dias, Morato, Everton, Pizzi, Taarabt, Yaremchuk e Gonçalo Ramos

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga) e o VAR será Vasco Santos (Porto).