O onze do F. C. Porto contra o Vitória de Guimarães

A equipa azul e branca defronta, esta terça-feira no Minho, o Vitória de Guimarães na 11.ª jornada da Liga. Diogo Leite e Romário Baró rendem Mbemba e Otávio. João Henriques não mexe na equipa.

Para este duelo, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Mbaye, Mbemba e Marcano, bem como com o castigado Otávio. Do lado do Vitória, Bisseck, Mascarenhas, Agu, Maddox, Sílvio e Joseph, com problemas físicos, e Foster e Tié, infetados com covid-19, não entram nas opções de João Henriques.

Onze do Vitória de Guimarães: Bruno Varela; Sacko, Jorge Fernandes, Abdul Mumin e Mensah; André André, Pepelu e André Almeida; Rochinha, Estupñan e Quaresma

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe, Romário Baró, Tecatito, Marega e Taremi

O pontapé de saída no Estádio D. Afonso Henriques está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Hélder Malheiro (Lisboa) e o VAR será Vasco Santos (Porto).