O onze do F. C. Porto frente ao Famalicão

O Famalicão recebe esta noite, pelas 21.15 horas, no Estádio 22 de junho, em Famalicão, o F. C. Porto, em jogo da 25.ª jornada, 80 dias depois da paragem do campeonato na sequência da pandemia de covid-19.

Para o confronto com os dragões, João Pedro Sousa chamou o guarda-redes Defendi para o lugar de Vaná, emprestado pelos azuis e bracos. Coly continua indisponível, sendo susbtituído por Centelles na esquerda da defesa. Para o ataque entraram Fábio Martins e Rúben Lameira, deixando no banco Walterson e de fora das opções Gustavo Assunção.

Na convocatória de Sérgio Conceição destaque para a entrada de Mbemba para o lugar do lesionado Marcano. Alex Telles, castigado, deu lugar a Manafá e Nakajima (não tem treinado) deu a vez a Luis Diaz.

A partida será dirigida pelo árbitro algarvio Nuno Almeida e o VAR será Luís Ferreira (Braga).

Eis os onzes de Famalicão e F. C. Porto:

Famalicão: Defendi, Ivo Pinto, Nehuén Pérez, Roderick e Alex Centelles, Racic, Rúben Lameira e Pedro Gonçalves, Diogo Gonçalves, Toni Martínez e Fábio Martins

Treinador: João Pedro Sousa

Suplentes: Gabriel, Guga, Walterson, Ofori, Riccieli, Anderson e Patrick William

F. C. Porto: Marchesín, Corona, Pepe, Mbemba, Manafá, Otávio, Danilo, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Marega e Soares

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Matheus Uribe, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Aboubakar e Zé Luís