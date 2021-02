JN Hoje às 19:19, atualizado às 19:20 Facebook

O S. C. Braga recebe esta noite de quarta-feira, pelas 20.15 horas, o F. C. Porto, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O encontro será dirigido pelo árbitro Luís Godinho, de Évora, que será auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufio.. O lisboeta Hugo Miguel será o VAR.

Eis os "onzes" de S. C. Braga e F. C. Porto:

S. C. Braga: Matheus; Tormena, David Carmo e Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Fransérgio e Galeno; Piazon, Sporar e Ricardo Horta

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplentes: Tiago Sá, Rolando, João Novais, Abel Ruiz, Nico Gaitán, André Horta e Borja

F. C. Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Pepe e Sarr; Fábio Vieira, Uribe, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Marega e Taremi

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Marchesín; Loum, Grujic, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson