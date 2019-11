Diogo Leite titular no F. C. Porto frente ao V. Setúbal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:41 Facebook

O F. C. Porto recebe, este domingo, o Vitória de Setúbal para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Em relação ao jogo com o Boavista, Sérgio Conceição fez apenas uma alteração: Marcano dá lugar a Diogo Leite.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Pepe, Romário Baró e Zé Luís. Do lado dos sadinos, Júlio Velázquez pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles, Corona, Danilo, Loum, Otávio, Marega e Fábio Silva

Onze do Vitória de Setúbal: Makaridze, Jubal, Artur Jorge, Mano, Nuno Valente, Berto, André Sousa, Mansilla, Leandrinho, Semedo e Zequinha

O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Carlos Xistra (Castelo Branco).