O onze do F. C. Porto para o dérbi contra o Boavista

O F. C. Porto recebe o Boavista esta tarde, no Estádio do Dragão.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Marcano, Wendell, Eustáquio, Uribe, Otávio, Pepê, Taremi e Evanilson;

Onze do Boavista: Bracali; Cannon, Sasso, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi, Makouta, Seba Pérez, Salvador Agra, Ricardo Mangas, Bruno Lourenço e Yusupha;

O F. C. Porto recebe a partir das 18 horas o Boavista, naquele que é o dérbi da cidade Invicta. Os dragões estão pressionados a vencer para manter a distância de quatro pontos para o Benfica. Já os axadrezados, procuram dar seguimento ao bom momento de forma, estando há três jogos sem perder (duas vitórias).

No F. C. Porto, Evanilson está de regresso ao onze titular depois de ter sido suplente diante do Famalicão, para a Taça de Portugal. No Boavista, Petit apostou em Bruno Onyemaechi, que estava em dúvida para a partida por lesão.