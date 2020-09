O onze do F. C. Porto para o duelo com o Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:08 Facebook

É dia de dérbi na Invicta. O F. C. Porto defronta, este sábado, o Boavista no Estádio do Bessa na segunda jornada da Liga.

Para o dérbi deste sábado, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Mbaye, Cláudio Ramos, Marcano e Nakajima. Do lado dos axadrezados, Chidozie (cedido pelo F. C. Porto) e Yusupha (lesionado) não entram nas opções de Vasco Seabra.

Onze do Boavista: Léo Jardim; Cannon, Rami, Alejandro Gómez, Ricardo Mangas; Javi García, Nuno Santos; Sauer, Angel Gomes, Paulinho; Benguché

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Alex Telles, Danilo, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Tecatito e Marega

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).