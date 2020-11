O onze do F. C. Porto para o duelo com o Marselha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:00 Facebook

O F. C. Porto defronta, esta terça-feira, no Estádio do Dragão, o Marselha na terceira jornada da Liga dos Campeões. Em relação ao jogo com o Paços de Ferreira, há três alterações: Diogo Leite, Grujic e Evanilson dão lugar a Malang Sarr, Luis Díaz e Zaidu.

Para este duelo, Sérgio Conceição não pode contar com o lesionado Pepe. Do lado da equipa francesa, André Villas-Boas pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Sarr, Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe, Tecatito, Otávio, Luis Díaz e Marega

Onze do Marselha: Mandanda; Sakai, Álvaro González, Ćaleta-Car, Amavi; Kamara, Rongier, Sanson; Thauvin, Payet, Benedetto

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo do espanhol Mateu Lahoz e o VAR será Alejandro Hernández.