O onze do F. C. Porto para o jogo com o Arouca

O F. C. Porto defronta, esta segunda-feira, o Arouca em jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga. Em relação ao último jogo, Saem Esgaio e Uri, entram Milovanov e Soro. Nos dragões, Cláudio Ramos, Manafá, Fábio Cardoso, Uribe e Toni Martínez cedem os respetivos lugares a Diogo Costa, Marcano, Eustaquio, Evanilson e Taremi.

Para este encontro, Armando Evangelista não pode contar com o castigado Tiago Esgaio, bem como os lesionados Weverson, Dabbagh e Vitinho. Do lado dos azuis e brancos, Uribe, a cumprir castigo, bem como o lesionado João Mário, não entram nas opções de Sérgio Conceição, que esta noite não vai poder estar no banco, depois de ter sido expulso no encontro diante do Famalicão, a contar para a Taça de Portugal.

Onze do Arouca: Arruabarrena, Galovic, Milovanov, Opoku e Quaresma; Soro, David Simão e Alan Ruiz; Sylla, Mujica e Antony

Suplentes: João Valido; Sema Velazquez, Lawal, Arsénio, Bruno Marques, Uri, Yaw Moses, Michel e Pedro Moreira

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Grujic, Eustaquio e Galeno; Taremi e Evanilson

Suplentes: Cláudio Ramos; Fábio Cardoso, Zaidu, Rodrigo Conceição, André Franco, Bernardo Folha, Veron, Danny Namaso e Toni Martínez

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas e a arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga). O VAR será Gustavo Correia (Porto).