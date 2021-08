O onze do F. C. Porto para o jogo com o Arouca

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:00 Facebook

O F. C. Porto defronta, este sábado, no Estádio do Dragão, o Arouca para a quarta jornada da Liga. Otávio recuperou a tempo e é titular. Corona não consta na ficha de jogo

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Marchesín e Grujic. Do lado do Arouca, Yaw Moses, com problemas físicos, não entra nas opções de Armando Evangelista.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Marcano; Otávio, Uribe, Bruno Costa e Luis Díaz; Toni Martínez e Taremi

Suplentes: Cláudio Ramos, Manafá, Wendell, Vitinha, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Pepê, Evanilson

Onze do Arouca: Fernando Castro; Thales, João Basso, Sema Velázquez, Quaresma; Pedro Moreira, Leandro Silva; Bukia, Eugeni, Arsénio; André Silva

Suplentes: Victor Braga, Joel Ferreira, Tiago Esgaio, Pité, Marco Soares, Adilio, Dabbagh, Dasa, Tiago Araújo

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Hélder Malheiro (Lisboa). O VAR será Luís Ferreira (Braga).