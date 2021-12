O onze do F. C. Porto para o jogo com o Atlético de Madrid

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:51 Facebook

O F. C. Porto defronta, esta terça-feira, o Atlético de Madrid para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pepe e Grujic, que estavam em dúvida, vão a jogo.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com Marcano, Francisco Conceição (lesionados), Uribe (castigado) bem como Pepê, que testou positivo para a covid-19. Do lado dos colchoneros, Savic, Giménez, Trippier, Saponjic, com problemas físicos, e Felipe, a cumprir castigo, não entram nas opções de Diego Simeone.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio,Vitinha, Grujic e Luis Díaz; Taremi e Evanilson

Suplentes: Marchesín, Meixedo, Fábio Cardoso, Tecatito, Manafá, Wendell, Nanu, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Fábio Vieira e Gonçalo Borges

Onze do Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Kondogbia, Hermoso e Vrsaljko; Lemar, Rodrigo de Paul, Koke e Carrasco; Luis Suárez e Griezmann

Suplentes: Lecomte; Christian, Renan Lodi, F. González, Ibra, H. Herrera, João Félix, Correa e Matheus Cunha

Em caso de vitória, os azuis e brancos garantem um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Se houver empate, o F. C. Porto fica dependente do que acontecer no encontro entre o Milan e o Liverpool : se os italianos vencerem, os dragões caem para a Liga Europa. Se os ingleses ganharem ou houver empate, os portistas continuam na Champions.

Em caso de derrota no Dragão, a equipa azul e branca cai para a Liga Europa se o Milan não ganhar ao Liverpool ou fica fora das provas europeias caso os italianos vençam.

O pontapé de saída no Estádio do Dragão está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Clément Turpin (França) e o VAR será Jérôme Brisard.