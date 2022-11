O onze do F. C. Porto para o jogo com o Atlético de Madrid

O F. C. Porto defronta esta terça-feira o Atlético de Madrid, em jogo a contar para a última jornada da fase de grupo da Liga dos Campeões. David Carmo e Uribe e Bruno Costa cedem os lugares a Marcano, Grujic e Stephen Eustáquio. João Félix é titular nos "colchoneros".

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Pepe e Veron, bem como os castigados David Carmo e Uribe. Do lado do Atlético, Lemar, Koke e Llorente, com problemas físicos, não entram nas opções de Diego Simeone.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Evanilson e Taremi

Suplentes: Cláudio Ramos e Samuel Portugal; Rodrigo Conceição, Wendell, João Mário, André Franco, Bruno Costa, Bernardo Folha, Danny Namaso, Toni Martínez e Gonçalo Borges

Onze do Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Giménez e Reinildo; Correa, De Paul, Witsel e Saúl; Griezmann e João Félix

Suplentes: Grbic e Sergio Mestre; Reguilón, Felipe, Hermoso, Sergio Diez, Pablo Barrios, Kondogbia, Carrasco, Matheus Cunha e Morata

O pontapé de saída está marcado para as 14.45 horas e a arbitragem estará a cargo de Daniele Orsato (Itália). Massimiliano Irrati (Itália) será o VAR. Em caso de triunfo azul e branco e empate ou derrota do Brugge no outro jogo do grupo, a equipa de Sérgio Conceição vai terminar a fase de grupos como líder do Grupo B.