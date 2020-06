O onze do F. C. Porto para o jogo com o Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:14 Facebook

Noite de São João, dérbi da Invicta. F. C. Porto e Boavista defrontam-se, esta terça-feira, no Estádio do Dragão, na 28.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Marcano e Zé Luís. Do lado do Boavista, o castigado Cassiano não entra nas contas de Daniel Ramos.

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Tomás Esteves, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Tecatito, Sérgio Oliveira, Otávio, Luis Díaz, Marega e Soares

Onze do Boavista: Helton, Fabiano, Ricardo Costa, Dulanto, Carraça, Idris, Paulinho, Sauer, Marlon, Bueno e Yusupha

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas. A arbitragem estará ao cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será Manuel Oliveira (Porto).