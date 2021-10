O onze do F. C. Porto para o jogo com o Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:01 Facebook

O F. C. Porto defronta, este sábado, no Estádio do Dragão, o Boavista para a décima jornada da Liga. Sérgio Conceição repetiu o mesmo onze que defrontou o Tondela, na última jornada.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com o lesionado Wendell. Do lado dos axadrezados, Tiago Ilori, Marcelo Djaló, Jackson Porozo e Reisinho, com problemas físicos, não entram nas opções de João Pedro Sousa.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Otávio, Uribe, Vitinha e Luis Díaz; Taremi e Evanilson

Suplentes: Marchesín; Fábio Cardoso, Manafá, Grujic, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Pepê e Loader

Onze do Boavista: Alireza; Nathan, Javi García e Rodrigo Abascal; Reggie Cannon, Makouta, Reymão e Hamache; Gorré, Musa e Sauer

Suplentes: Bracali; Guito, Filipe Ferreira, Pedro Malheiro, Vukotic, Sebástian Pérez, Yusupha, Ntep e Tiago Morais

O pontapé de saída está marcado para as 17 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será Nuno Almeida (Algarve).