O onze do F. C. Porto para o jogo com o Boavista

O F. C. Porto defronta, este domingo, no Estádio do Bessa, o Boavista em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Hamache e Reisinho, lesionados, não entram nas opções de Petit. Do lado dos azuis e brancos, Sérgio Conceição não pode contar com Manafá e Bruno Costa, ambos com problemas físicos.

Onze do Boavista: Bracali; Porozo, Javi Garcia e Abascal; Cannon, Sebastian Perez, Makouta e Filipe Ferreira; Gustavo Sauer, Musa e Yusupha

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Pepê, Uribe, Vitinha e Otávio; Evanilson e Taremi

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas e a arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto). O VAR será João Pinheiro (Braga).