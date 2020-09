O onze do F. C. Porto para o jogo com o Braga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:07 Facebook

O F. C. Porto defronta, este sábado, o Braga na primeira jornada da Liga.

Para este duelo, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Cláudio Ramos, Mbaye, Marcano e Nakajima, bem como com o castigado Luis Díaz. Do lado dos bracarenses, Tormena, Rui Fonte e Nico Gaitán, com probelmas físicos, não entram nas opções de Carlos Carvalhal.

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Alex Telles, Danilo, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Tecatito e Marega

Onze do Braga: Matheus; Sequeira, Al Musrati, Abel Ruiz, David Carmo, Ricardo Horta, Fransérgio, Raul Silva, Bruno Viana, Ricardo Esgaio e Castro

O pontapé de saída no Estádio do Dragão está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Tiago Martins (Lisboa).