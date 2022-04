O onze do F. C. Porto para o jogo com o Braga

O F. C. Porto defronta, esta segunda-feira, o Braga para a 31.ª jornada da Liga. A equipa azul e branca pode sagrar-se campeã já hoje, caso consiga um melhor resultado do que o Sporting.

Para este encontro, Carlos Cravalhal não pode contar com os lesionados Roger e Sequeira, bem como Diogo Leite, cedido pelos azuis e brancos. Do lado do F. C. Porto, Manafá, Bruno Costa e Uribe, com problemas físicos, não entram nas opções de Sérgio Conceição.

Onze do Braga: Matheus; Paulo Oliveira, David Carmo, Tormena; Yan Couto, André Horta, Al Musrati, Castro, Rodrigo Gomes; Abel Ruiz e Ricardo Horta.

Suplentes: Tiago Sá, Fabiano, André Ferreira, Moura, Bruno Rodrigues, Lucas Mineiro, Gorby, Falé e Vitinha

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Pepê, Mbemba, Pepe, Zaidu; Fábio Vieira, Grujic, Vítor Ferreira, Otávio; Taremi e Evanilson

Suplentes: Marchesín, João Mário, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Eustáquio, Francisco Conceição, Galeno e Toni Martínez

O F. C. Porto pode conquistar o 30.º título já esta segunda-feira. Para isso, os dragões terão de fazer melhor resultado do que o Sporting, que também esta segunda-feira defronta o Boavista, no Bessa. Assim, a equipa de Sérgio Conceição será campeã caso vença e o Sporting não consiga um triunfo ou caso empate e o clube de Alvalade perca.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Fábio Melo (Porto).