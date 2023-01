O onze do F. C. Porto para o jogo com o Casa Pia

O F. C. Porto defronta, este sábado, em Oeiras, o Casa Pia em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga. Sérgio Conceição repete o onze da jornada anterior.

Para este encontro, Filipe Martins não pode contar com os lesionados Leonardo Lelo e Natel, bem como Romário Baró, cedido pelo F. C. Porto. Do lados dos dragões, Pepe, Zaidu e Evanilson, com problemas físicos, não entram nas opções de Sérgio Conceição.

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista; Fernando Varela, Vasco Fernandes, Zolotic; Lucas Soares, Taira, Neto e Derick Poloni; Kunimoto, Clayton e Godwin

Suplentes: João Victor, Eduardo Ferreira, João Nunes, Léo Bolgado, Diogo Pinto, Vitó, Yan Eteki, Rafael Martins e Antoine

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe e Grujic; Veron, Taremi e Galeno

Suplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Rodrigo Conceição, Eustáquio, André Franco, Gonçalo Borges, Pepê, Danny Namaso e Toni Martínez

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve). O VAR será Hugo Miguel (Lisboa).