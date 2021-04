O onze do F. C. Porto para o jogo com o Chelsea

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:03 Facebook

O F. C. Porto defronta, esta terça-feira em Sevilha, o Chelsea na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Sérgio Oliveira está de regresso ao onze, Taremi começa no banco. Nos ingleses, Kovacic fica de fora.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com Mbaye (lesionado) e Diogo Costa (infetado com covid-19). Do lado dos "blues", Thomas Tuchel pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; Reece James, Jorginho, Kanté e Chilwell; Mount, Havertz e Pulisic

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Grujic, Uribe e Sérgio Oliveira; Corona, Marega e Otávio

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Clément Turpin (França) e o VAR será François Letexier (França).