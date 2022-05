O onze do F. C. Porto para o jogo com o Estoril

O F. C. Porto, que na semana passada se sagrou campeão nacional, defronta, este sábado, no Estádio do Dragão, o Estoril em jogo a contar para a 34.ª e última jornada da Liga. Cláudio Ramos é a grande novidade no onze azul e branco.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Manafá e Uribe. Do lado dos canarinhos, Bernardo Vital, castigado, assim como Lucas Áfrico (lesionado) e Romário Baró, cedido pelo F. C. Porto, não entram nas opções de Bruno Pinheiro.

Onze do F. C. Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Pepe e Mbemba e Zaidu; Pepê, Vitinha, Grujic e Otávio; Evanilson e Taremi

Suplentes: Meixedo; Francisco Conceição, Galeno, Wendell, Toni Martínez, Rúben Semedo, Fernando Andrade, Estáquio e Fábio Vieira

Onze do Estoril: Thiago Silva; David Bruno; Ferraresi, Raúl e Joãozinho; Rosier e Gamboa; arthur, André Franco e Mboula; Rui Fonte

Suplentes: Dani Figueira, Carles Soria, Volnei, Geraldes, André Clóvis, Coly, Ruiz, Bruno Lourenço e Lucho

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria) e o VAR será Luís Ferreira (Braga). Depois do encontro, o plantel do F. C. Porto vai ser recebido na Câmara Municipal.