O onze do F. C. Porto para o jogo com o Gil Vicente

O F. C. Porto defronta, este domingo, no Estádio do Dragão, o Gil Vicente em jogo a contar para a 22.ª jornada do campeonato. Danny Namaso é a grande novidade no onze dos azuis e brancos. Nos gilistas, Zé Carlos e Pedro Tiba entram para os lugares de Carraça e Vítor Carvalho

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Meixedo, Galeno, Veron e Evanilson. Do lado dos gilistas, Kritciuk e Ali Alipour, com problemas físicos, Vítor Carvalho, lesionado, e Carraça, emprestado pelo F. C. Porto, não entram nas opções de Daniel Sousa.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe e Eustáquio; Pepê, Taremi e Danny Namaso

PUB

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Zaidu, Rodrigo Conceição, Marko Grujic, Bernardo Folha, André Franco, Gonçalo Borges e Toni Martínez

Onze do Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Tomás Araújo, Rúben Fernandes e Marín; Aburjana e Tiba; Boseli, Fujimoto e Murilo; Fran Navarro

Suplentes: Brian, Né Lopes, Lucas Barros, Bilel, Marlon, Gabriel Pereira, Roan Wilson, André Simões e Kevin

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto) e o VAR será Tiago Martins (Lisboa).