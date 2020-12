O onze do F. C. Porto para o jogo com o Manchester City

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa azul e branca defronta, esta terça-feira no Estádio do Dragão, o Manchester City na quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Grujic, Luis Díaz e Taremi dão lugar a Diogo Leite, Uribe e Marega. Nos cityzens, Pep Guardiola lança os três portugueses.

Para este duelo, Sérgio Conceição não poderá contar com Pepe, Mbaye, Marcano (lesionados), Loum (infetado com covid-19) e Grujic (castigado). Do lado dos ingleses, Aguero é a única baixa.

O F. C. Porto precisa apenas de um empate para assegurar um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Sarr, Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe, Corona, Marega e Otávio

Onze do Manchester City: Ederson, João Cancelo, Rúben Dias, Eric García, Zinchenko, Rodri, Fernandinho, Bernardo Silva, Phil Foden, Sterling e Ferrán Torres

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo do holandês Bjorn Kuipers e no VAR estará Pol van Boekel (Holanda).