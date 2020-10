Diogo Costa titular no F. C. Porto frente ao Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:28 Facebook

A equipa azul e branca recebe, este sábado, o Marítimo na terceira jornada da Liga.

Para este duelo, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Marchesín, Mbaye, Marcano e Evanilson. Do lado dos madeirenses, o castigado Fábio China é a única baixa para Lito Vidigal.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Mbemba e Alex Telles; Otávio, Danilo e Sérgio Oliveira; Luis Díaz, Marega e Corona

Onze do Marítimo: Amir; Cláudio Winck, René, Lucas Áfrico, Zainadine e Hermes; Jean Irmer e Getterson; Nanú, Rodrigo Pinho e Correa

O pontapé de saída no Estádio do Dragão está marcado para as 18.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto) e o VAR será Luís Ferreira (Braga).