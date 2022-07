O onze do F. C. Porto para o jogo com o Mónaco

O F. C. Porto defronta, este sábado, o Mónaco no Estádio do Dragão em jogo de apresentação aos adeptos. Marchesín, que tem sido apontado como próximo reforço do Almería, está a aquecer e às ordens de Sérgio Conceição. Gelon é titular na equipa da Liga francesa.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Matheus Uribe, Bruno Costa, Eustaquio, Pepê, Mehdi Taremi e Evanilson

Suplentes do F. C. Porto: Marchesín, Cláudio Ramos, Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, David Carmo, Gabriel Veron, Galeno, Marko Grujic, Rodrigo Conceição, Wilson Manafá, Wendell, Otávio, Toni Martínez, Fernando Andrade, Danny Namaso, João Marcelo, Vasco Sousa, Gonçalo Borges e Bernardo Folha

Onze do Mónaco: Nubel, Vanderson, Disasi, Maripan e Caio Henrique; Gelson, Jean Lucas, Matazo e Minamino; Volland e Ben Yedder

Suplentes do Mónaco: Didillon, Liénard, Aguilar, Couto, Jakobs, Bamba, Ben Seghir, Coulibaly, E.Diop, Fofana, Efekele, Embolo e Musaba

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.