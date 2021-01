O onze do F. C. Porto para o jogo com o Nacional

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:12 Facebook

A equipa azul e branca defronta, esta terça-feira na Madeira, o Nacional nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Para este encontro, Luís Freire pode contar com a equipa na máxima força. Do lado do F. C. Porto, os lesionados Mbaye e Marcano, bem como Manafá, Carraça, Fábio Vieira, Francisco Meixedo e Cláudio Ramos, infetados com covid-19, são as baixas para Sérgio Conceição.

Onze do Nacional: Piscitelli; Rúben Freitas, Pedrão, Rui Correia e João Vigário; Kenji, Azouni, Alhassan e Francisco Ramos; Rochez e Riascos

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Nanu, Pepe, Diogo Leite e Sarr; Corona, Grujic, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Taremi e Toni Martinez

O pontapé de saída no Estádio da Madeira está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria) e o VAR será Vasco Santos (Porto).