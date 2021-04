O onze do F. C. Porto para o jogo com o Nacional

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:38 Facebook

O F. C. Porto defronta, este domingo na Madeira, o Nacional na 27.ª jornada da Liga. Sérgio Conceição mantém Grujic no onze. Luis Díaz substitui Otávio e Marega começa duelo no banco.

Para este duelo, Manuel Machado não pode contar com o lesionado Daniel Guimarães e o castigado Thill. Do lado dos azuis e brancos, os lesionados Mbaye e Otávio, com problemas físicos, não entram nas opções de Sérgio Conceição.

Onze do Nacional: António Filipe; Rúben Freitas, Pedrão, Rui Correia e Lucas Kal; Alhassan, Éber Bessa e Azouni; Camacho, Riascos e Marco Matias

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Sérgio Oliveira, Grujic e Uribe; Corona, Taremi e Luis Díaz

O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Artur Soares Dias (Porto).