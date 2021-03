O onze do F. C. Porto para o jogo com o Paços de Ferreira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:54 Facebook

O clube azul e branco defronta, este domingo, o Paços de Ferreira na 23.ª jornada da Liga.

Para este duelo, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Marcano e Mbaye. Do lado dos pacenses, Diaby e Jorge Silva, ambos com problemas físicos, são baixas para Pepa.

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio; Marega e Taremi

Onze do Paços de Ferreira: Ainda não divulgado

O pontapé de saída no Estádio do Dragão está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será António Nobre (Leiria).