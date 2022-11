O onze do F. C. Porto para o jogo com o Paços de Ferreira

O F. C. Porto defronta, este sábado, no Estádio do Dragão, o Paços de Ferreira em jogo da 12.ª jornada da Liga. Zaidu, Grujic e Galeno cedem os lugares a Wendell, Eustaquio e Rodrigo Conceição. Do lado dos visitantes, Nuno Lima e Gaitán entram para os lugares de Fernando Fonseca e Bastien Toma.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Pepe, Zaidu e Veron. Do lado dos castores, Vekic e Luiz Carlos, com problemas físicos, não entram nas opções de José Mora.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Eustaquio e Pepê; Evanilson e Taremi

PUB

Suplentes: ​​​​​​​Cláudio Ramos, David Carmo, Galeno, Grujic, Danny Loader, João Mário, Bruno Costa, Toni Martínez e Gonçalo Borges.

Onze do Paços de Ferreira: Jordi; Nuno Lima, Ilori e Flávio Ramos; Zé Uilton, Rui Pires, Gaitán e Antunes; Juan Delgado, Koffi e Matchoi

Suplentes: Zé Oliveira, Pedro Granchas, Thomas, Ibrahim, Kayky, Arthur Sales, Bastien Toma, Butzke e Jorge Silva

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto). O VAR será Gustavo Correia (Porto).