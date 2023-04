O onze do F. C. Porto para o jogo com o Paços de Ferreira

O F. C. Porto defronta, este sábado, na Capital do Móvel, o Paços de Ferreira em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga. Eustaquio começa no banco e Mehdi Taremi regressa ao onze após cumprir castigo. Na equipa da casa, Maracás, Paulo Bernardo, Nigel Thomas e Fábio Gomes cedem os lugares a Nuno Lima, Luiz Carlos, Zé Uilton e Alexandre Guedes.

Para este encontro, César Peixoto não pode contar com o lesionado Hernâni, bem como os castigados Maracás e Marafona. Do lado dos azuis e brancos, João Mário, com problemas físicos, não entra nas opções de Sérgio Conceição.

Onze do Paços de Ferreira: Vekic; Delgado, Nuno Lima, Ferigra, Antunes; Rui Pires, Luiz Carlos, Holsgrove; Gaitán, Uilton, Guedes

Suplentes: Zé Oliveira, Pedro Ganchas, Bastos, Jorge Silva, Tiago Ribeiro, Paulo Bernardo, Thomas, Fábio Gomes, Mauro Couto

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Pepe, Marcano, Uribe, Taremi, Pepê, Galeno, Manafá, Wendell, Otávio e Evanilson

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Zaidu, Grujić, André Franco, Eustaquio, Veron, Namaso, Toni Martínez

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). O VAR será Fábio Melo (Porto).