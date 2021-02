O onze do F. C. Porto para o jogo com o Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:00 Facebook

O F. C. Porto defronta, esta segunda-feira, o Rio Ave na 16.ª jornada da Liga.

Para este duelo, Sérgio Conceição não pode contar com Mbaye, Marcano e Otávio (lesionados) bem como João Mário, infetado com covid-19. Do lado dos vila-condenses, Júnio Rocha, Jambor, André Pereira e Leandro, com problemas físicos, não entram nas opções de Miguel Cardoso, que está de regresso ao comando técnico do Rio Ave.

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Marega e Taremi.

Onze do Rio Ave: Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Aderllan Santos e Fábio Coentrão; Tarantini, Pelé e Filipe Augusto; Carlos Mané, Ronan e Gelson Dala

O pontapé de saída no Estádio do Dragão está marcado para as 19 horas e a arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve). No VAR, Luís Godinho (Évora) vai substituir Tiago Martins, depois do juiz da AF Lisboa ter apresentado sintomas gripais.