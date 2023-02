O onze do F. C. Porto para o jogo com o Rio Ave

O F. C. Porto defronta, este sábado, no Estádio do Dragão, o Rio Ave em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga. Wendell recuperou de lesão e está de regresso ao onze. Na equipa de Vila do Conde, Miguel Baeza e Leonardo Ruiz cedem os lugar a João Graça e André Pereira.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Meixedo, Fábio Cardoso, Uribe, Otávio, Galeno, Gabriel Veron e Evanilson. Do lado do clube de Vila do Conde, Joca, Vítor Gomes e Amine, com problemas físicos, não entram nas opções de Luís Freire.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; André Franco, Grujic, Eustáquio e Pepê; Taremi e Toni Martínez

Suplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, Fernando Andrade, Vasco Sousa, Gonçalo Borges e Bernardo Folha

Onze do Rio Ave: Jhonatan; Pantalon, Aderllan Santos e Josué Sá; Costinha, João Graça, Samaris, Guga e Fábio Ronaldo; André Pereira e Boateng

Suplentes: Magrão, Miguel Nóbrega, Patrick William, Ruiz, Miguel Baeza, Sávio, Ukra, Hernâni e Paulo Vítor

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Vítor Ferreira (Braga). O VAR será Luís Freire (Braga).