O onze do F. C. Porto para o jogo com o Santa Clara

O F. C. Porto defronta, este sábado, o Santa Clara, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga. Em relação ao jogo com o Benfica, Sérgio Conceição faz duas alterações e troca Grujic e Taremi por Eustaquio e Toni Martínez.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com o lesionado João Mário e os castigados Taremi e Grujic. Do lado dos açorianos, Marco, Tomás Domingos, Xavi Quintillà, com problemas físicos, Paulo Henrique e Kento, castigados, bem como Nanu, cedido pelo F. C. Porto, não entram nas opções de Danildo Accioly.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Marcano e Wendell; Mateus Uribe, Otávio e Eustáquio; Pepê, Galeno e Toni Martinez

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Zaidu, Rodrigo Conceição, André Franco, Bernardo Folha, Namaso, Evanilson, Gonçalo Borges

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista; Sagna, Nogueira, Boateng, MT; Jordão, Adriano; Allano, Costinha, Ricardinho; Matheus Babi

Suplentes: Marcos Díaz, Calila, Ítalo, Tagawa, Bruno Almeida, Andrezinho, Stevanović, Walter González, Gabriel Silva

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Cláudio Pereira (Aveiro) e o VAR será Vasco Santos (Porto).