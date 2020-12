O onze do F. C. Porto para o jogo com o Tondela

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube azul e branco recebe, este domingo, o Tondela para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Marchesín, Sarr, Uribe e Luis Díaz dão lugar a Diogo Costa, Diogo Leite, Grujic e Corona. Nos auriverdes, Trigueira, Jota, Bebeto, Khacef, Jaquité, João Mendes e Murillo alinham de início.

Para este duelo, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Mbaye, Pepe, Marcano e o castigado Uribe. Do lado dos beirões, Ricardo Alves, com problemas físicos, Joel Sousa, infetado com covid-19, e o castigado Salvador Agra não entram nas opções de Pako Ayestarán.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Zaidu, Grujic, Sérgio Oliveira, Otávio, Tecatito Corona, Marega e Taremi

Onze do Tondela: Trigueira; Enzo Martínez, Jota e Medioub; Bebeto, Jaquité, Jaume Grau, João Mendes e Khacef; Mario González e Murillo

O pontapé de saída no Estádio do Dragão está marcado para as 18.30 horas e arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria).