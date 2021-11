O onze do F. C. Porto para o jogo com o Vitória de Guimarães

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:28 Facebook

O F. C. Porto recebe, este domingo, o Vitória de Guimarães em jogo para a 12.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Pepe, Marcano e Francisco Conceição. Do lado dos minhotos, Borevkovic, André André, Estupiñan e Herculano, com problemas físicos, não entram nas opções de Pepa.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa, João Mário, Fábio Cardoso, Mbemba e Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Taremi e Evanilson

Suplentes: Marchesín, Wendell, Manafá, Grujic, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Corona, Pepê e Toni Martinez.

Onze do Vitória de Guimarães: Bruno Varela, João Ferreira, Amaro, Abdul Mumin e Rafa Soares; Nicolas Janvier, Handel e André Almeida; Marcus Edwards, Rochinha e Bruno Duarte

Suplentes: Trmal, Quaresma, Rúben Lameiras, Falaye Sacko, Gui, Sílvio, Alfa Semedo, Jorge Fernandes e Hélder Sá

O pontapé de saída no Estádio do Dragão está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora) e o VAR será Artur Soares Dias (Porto).