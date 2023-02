O onze do F. C. Porto para o jogo com o Vizela

O F. C. Porto defronta, este domingo, no Estádio do Dragão, o Vizela em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. Bernardo Folha e Otávio saem para dar lugar a Grujic e Evanilson. Ivanildon Fernandes entra para o lugar de Anderson Jesus.

Para este encontro, Sérgio Conceição, que não estará no banco por castigo, não pode contar com os lesionados Meixedo, Eustaquio, Otávio e Veron. Do lado dos minhotos, Anderson, castigado, não entra nas opções de Manuel Tulipa.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Pepê, Grujic, Uribe e Galeno: Taremi e Evanilson

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Toni Martínez, Vasco Sousa e Gonçalo Borges

Onze do Vizela: Buntic; Igor Julião, Bruno Wilson, Ivanildo e Kiki Afonso; Samu, Claudemir e Raphael Guzzo; Nuno Moreira, Osmajic e Kiko Bondoso

Suplentes: Luiz Felipe, Matheus Pereira, Matias Lacava, Alex Mendez, Zohi, Osama Rashid, Aidara, Tomás Silva e Etim

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Cláudio Pereira (Aveiro). O VAR será Hélder Carvalho (Santarém).