O onze do F. C. Porto para o jogo contra o Famalicão

O F. C. Porto recebe o Famalicão às 20.30 horas, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Onze do F. C. Porto: Cláudio Ramos; Manafá, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell, Uribe, Grujic, Otávio, Pepê, Toni Martínez e Galeno;

Onze do Famalicão: Luiz Junior, Moura, Penetra, Riccieli, Otavio, Colombatto, Youssouf, Iván Jaime, Cadiz, Ivo Rodrigeus e Dobre;

O F. C. Porto recebe, às 20.30 horas, o Famalicão, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. No primeiro jogo, os dragões venceram por 2-1.

Para este jogo, Sérgio Conceição tem Marcano como indisponível, uma vez que foi expulso no desafio para a Liga frente ao Boavista e cumpre agora castigo na Taça de Portugal. Em relação à partida da primeira mão, Conceição coloca Fábio Cardoso no lugar do central espanhol e Uribe, que falha o jogo contra o Arouca na Liga por acumulação de amarelos, é titular no lugar de Eustaquio. Por fim, Galeno entra para o lugar de Namaso.