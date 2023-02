O onze do F.C. Porto para o jogo com o Académico de Viseu

O F.C. Porto defronta, nesta quarta-feira (20.45 horas, RTP1 e Sport TV1), no Estádio do Fontelo, o Académico de Viseu, em jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

Neste confronto frente ao quarto classificado da Liga 2, Sérgio Conceição, técnico do F.C. Porto, faz seis alterações, em relação ao jogo com o Vizela (2-0), no último domingo, para o campeonato.

Nussbaumer e Massimo são baixas nos viriatos, orientados por Jorge Costa. Já Sérgio Conceição não pode contar com Veron, Eustaquio, Wendell e Otávio, todos lesionados.

Onze do F.C. Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; André Franco, Bernardo Folha, Uribe e Pepê; Danny Loader e Toni Martínez.

Suplentes do F.C. Porto: Diogo Costa, Taremi, Galeno, Grujic, Rodrigo Conceição, Manafá, Evanilson, João Marcelo e Gonçalo Borges.

Onze do Académico de Viseu: Gril, Tiago Mesquita, André Almeida, Arthur e Milioransa; Messeguem, Tomás Silva e Quizera; Ott, Clóvis e Toro.

Suplentes do Académico de Viseu: Mbaye, Ícaro, Yuri, Ramírez, Rodrigo, Bandeira, Labila, Luisinho e Pana.

A equipa de arbitragem será liderada por Gustavo Correia (AF Porto). No VAR estará André Narciso (AF Setúbal).