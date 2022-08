O onze do F. C. Porto para o jogo em Vizela

JN Hoje às 17:04 Facebook

O F. C. Porto joga este domingo à tarde em Vizela, pontapé de saída às 18 horas, em jogo da segunda jornada da Liga. David Carmo e Otávio continuam no banco, com Sérgio Conceição a lançar o mesmo onze que goleou o Marítimo na primeira jornada.

Depois da vitória na jornada inaugural, Sérgio Conceição não mexe peças para o segundo encontro do campeonato.

Onze do F.C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujić, Pepê, Namaso Loader; Evanilson, Taremi.

Suplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Wendell, André Franco, Otávio, Eustaquio, Veron, Galeno, Toni Martínez.

Onze do Vizela: Buntić; Tomás Silva, Bruno Wilson, Anderson, Kiki; Diego Rosa, Samu, Raphael Guzzo; Zohi, Nuno Moreira, Kiko Bondoso.

Suplentes: Luiz Felipe, Ivanildo Fernandes, Carlos Isaac, Opeyemi, Rashid, Alvarado, Osmajić, Sarmiento, Francis Cann.

Fábio Veríssimo (Leiria) será o arbitro principal, enquanto o VAR está aos comandos de Gustavo Correia (Porto).