O onze do Sporting de Braga para defrontar a Fiorentina

O Sporting de Braga joga, esta quinta-feira, com a Fiorentina, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência. Ricardo Horta está de volta ao onze bracarense.

Artur Jorge faz seis alterações no onze inicial do Sporting de Braga relativamente à vitória para o campeonato na Madeira, frente ao Marítimo, para enfrentar a Fiorentina para a Liga Conferência.

Tormena, Sequeira, Al Musrati, Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Abel Ruiz estão de volta à titularidade nos arsenalistas, num jogo com início agendado para as 17.45 horas, no Estádio Municipal de Braga.

Sporting de Braga: Matheus, Victor Gómez, Tormena, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, Racic, André Horta, Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Fiorentina: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Saponara e Jovic