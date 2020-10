O onze do Sporting para o duelo com o Gil Vicente

Hoje às 21:00 Facebook

O Sporting defronta, esta quarta-feira, pelas 21.45 horas, o Gil Vicente no jogo em atraso da primeira jornada da Liga.

Para o duelo de Alvalade, Rúben Amorim não poderá contar com os lesionados Tabata e Antunes, assim como João Mário, que não estava inscrito na data a que o jogo se devia ter realizado. Do lado dos gilistas, Henrique, com problemas físicos, não entra nas contas de Rui Almeida.

O pontapé de saída está marcado para as 21.45 horas. A arbitragem estará a cargo de André Narciso (Setúbal) e o VAR será Rui Oliveira (Porto).

Eis os onzes do Sporting-Gil Vicente:

Sporting: Adán; Neto, Coates, Feddal; Pedro Porro, João Palhinha, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves e Nuno Mendes; Nuno Santos e Jovane Cabral

Treinador: Rúben Amorim

Suplentes: Maximiano, Sporar, Tiago Tomás, Gonzalo Plata, Cristián Borja, Pedro Marques, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança e Eduardo Quaresma

Gil Vicente: Denis; Joel Pereira, Nogueira, Rodrigo e Rúben Fernandes; Lucas Mineiro, João Afonso e Talocha; Samuel Lino, Miullen e Kanya Fujimoto

Treinador: Rui Almeida

Suplentes: Fuzato, Souleymane, Lourency, Claude Gonçalves, Antoine, Boubacar, Renan Oliveira, Vítor Carvalhoe Leandrinho