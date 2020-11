O onze do Sporting para o duelo com o Tondela

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:54 Facebook

Os leões defrontam, este domingo, no Estádio de Alvalade, o Tondela na sexta jornada da Liga.

João Mário estreia-se a titular, Sporar e Tiago Tomás estão de regresso ao onze, nos lugares de Nuno Santos, Jovane e Matheus Nunes. Nos beirões, Pako Ayestarán muda apenas um peça, com Jaquité a entrar para o lugar de Strkalj.

Para este duelo, Rúben Amorim não pode contar com os lesionados Tabata e Antunes. Do lado dos beirões, Ricardo Fonseca, com problemas físicos, não entra nas opções de Pako Ayestaran.

Onze do Sporting: Adán; Luís Neto, Coates e Feddal; Pedro Porro, João Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Sporar e Tiago Tomás

Onze do Tondela: Trigueira; Jhon Murillo, Yohan Tavares, Enzo Martínez, Filipe Ferreira e Mohamed Khacef; Jaquité, João Pedro e Jaume Grau; Salvador Agra e Rafael Barbosa

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria) e o VAR será Bruno Esteves (Setúbal).