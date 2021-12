O onze do Sporting para o jogo com o Ajax

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:07 Facebook

O Sporting, que já garantiu um lugar nos oitavos de final da Champions, defronta, esta terça-feira, em Amesterdão, o Ajax para a última jornada da fase de grupos da liga milionária. Ruben Amorim prometeu e cumpriu: Leão apresentou-se mesmo rejuvenescido.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados Feddal, Ruben Vinagre, João Palhinha, Jovane e ainda com Coates, que testou positivo para a covid-19. Do lado dos holandeses, que também já estão apurados, Stekelenburg, Klaiber e Kudus, com problemas físicos, não entram nas opções de Erik Ten Hag.

Onze do Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Martínez e Blind; Álvarez, Berghuis e Gravenberech; Antony, Haller e Neres

Suplentes: Gorter, Onana, Timber, Klaassen, Pereira, Tadic, Rensch, Labyad, Taylor, Jensen, Daramy e Tagliafico

Onze do Sporting: João Virgínia; Luís Neto, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança e Ricardo Esgaio; Tabata, Tiago Tomás e Nuno Santos

Suplentes: Adán, André Paulo, Matheus Nunes, Sarabia, Paulinho, Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Marsà, Flávio Nazinho e Dário Essugo

O pontapé de saída no Arena Johan Cruyff está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Davide Massa (Itália) e o VAR será Paolo Valeri (Itália).