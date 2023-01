O onze do Sporting para o jogo com o Arouca

O Sporting defronta, esta terça-feira, em Leiria, o Arouca em jogo a contar para as meias-finais da Taça da Liga. Ricardo Esgaio é a novidade no onze do clube de Alvalade.

Para este encontro, Armando Evangelista não pode contar com os lesionados Velazquez, Vitinho e Rafa Mujica. Do lado dos leões, Luís Neto, Trincão e Daniel Bragança, com problemas físicos, não entram nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Arouca: Thiago; Tiago Esgaio, João Basso, Opoku e Weverson; David Simão e Busquets; Antony, Alan Ruiz e Sylla; Dabbagh

Suplentes: João Valido, Quaresma, Galovic, Moses, Pedro Moreira, Soro, Arsénio, Bruno Marques, Michel

Onze do Sporting: Adán; St. Juste, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Pote

Suplentes: Franco Israel, Pedro Porro, Gonçalo Inácio, Marsà, Tanlongo, Mateus Fernandes, Arthur, Jovane Cabral, Youssef Chermiti

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas e a arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). O VAR será Luís Godinho (Évora).