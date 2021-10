O onze do Sporting para o jogo com o Arouca

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 19:29 Facebook

O Sporting defronta, este sábado, o Arouca para a oitava jornada da Liga. Feddal, Luís Neto e Tiago Tomás dão os lugares a Ricardo Esgaio, Daniel Bragança e Nuno Santos.

Para este encontro, Armando Evangelista não pode contar com os lesionados Selma Velasquez e Eugeni. Do lado dos leões, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, com problemas físicos, não entram nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Arouca: Fernando Castro, Arsénio, Bukia, Basso, Dabbagh, Kouassi, Pedro Moreira, Leandro, Tiago Esgaio, Abdoulaye e Oleques

Suplentes: Victor Braga, Brunão, Adilio, Pité, Or Dasa, Campi, Joel, Marco Soares e Tiago Araújo

Onze do Sporting: Adán; Ricardo Esgaio, Coates e Matheus Reis; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Daniel Bragança; Nuno Santos, Sarabia e Paulinho

Suplentes: João Virgínia, Diego Calai, Feddal, Tabata, Jovane Cabral, Neto, Ugarte, Rúben Vinagre e Tiago Tomás

O pontapé de saída no Estádio Municipal de Arouca está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto) e o VAR será Álvaro Mesquita (Vila Real).